Mutant X
Folge 17: Verlorene Erinnerung
44 Min.Ab 12
Ein Mutant, der Erinnerungen löschen und falsche einsetzen kann, gerät in einen Streit mit Adam. Als Adam plötzlich aus einem Koma erwacht, findet er sich neben seiner toten Freundin Megan und wird von dem Mutanten beschuldigt, sie ermordet zu haben.
Mutant X
Genre:Science Fiction, Action
12
© Mutant X Productions Ltd. 2001