Mutant X
Folge 11: Schmutzige Geschäfte
44 Min.Ab 12
Brennans Exfreundin Becky bittet ihn um Hilfe in einem brisanten Fall um den Abgeordneten Foster. Dieser schreckt vor nichts zurück, um wieder an seine Unterlagen zu kommen und kidnappt den Sohn der beiden. Das gesamte Team steht Brennan zur Seite.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mutant X
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Science Fiction, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001