Mutant X
Folge 8: Der Androide
44 Min.Ab 12
Das Team von Mutant X untersucht den mysteriösen Tod dreier Mutanten. Doch die Killer kehren an den Tatort zurück und die Fähigkeiten der Mutanten scheinen keine Wirkung auf sie zu haben. Shalimar gerät in die Gewalt der Angreifer.
Genre:Science Fiction, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001