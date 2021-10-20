Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mutant X

Der Androide

FilmRiseStaffel 2Folge 8
Der Androide

Der AndroideJetzt kostenlos streamen

Mutant X

Folge 8: Der Androide

44 Min.Ab 12

Das Team von Mutant X untersucht den mysteriösen Tod dreier Mutanten. Doch die Killer kehren an den Tatort zurück und die Fähigkeiten der Mutanten scheinen keine Wirkung auf sie zu haben. Shalimar gerät in die Gewalt der Angreifer.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mutant X
FilmRise
Mutant X

Mutant X

Alle 3 Staffeln und Folgen