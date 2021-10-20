Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mutant X

Das Tribunal

FilmRiseStaffel 2Folge 17
Folge 17: Das Tribunal

44 Min.Ab 12

Adam wird bei dem Treffen mit einem wichtigen Informanten entführt. Er findet sich vor dem Tribunal wieder und wird angeklagt, Supermutanten geschaffen zu haben. Er wird zum Tode verurteilt, doch das Team macht sich auf eine Rettungsaktion.

