Mutant X
Folge 19: Außer Kontrolle
44 Min.Ab 12
Da Brennans Kräfte unkontrolliert mutieren, konnten er und Shalimar die Entführung einer Senatorentochter nicht verhindern. Das Team findet jedoch eine heiße Spur, denn der Sicherheitschef der Senatorin scheint in den Fall verwickelt zu sein.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mutant X
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Science Fiction, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001