Mutant X
Folge 20: Das Labyrinth
44 Min.Ab 12
Ivanov hat sich die Kontrolle über den Geist eines genialen Physikers verschafft, der seitdem völlig verwirrt ist. Mithilfe ihrer telepathischen Kräfte versucht Emma, den Grund dafür zu finden. Außerdem nimmt Ivanov Shalimar gefangen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mutant X
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Science Fiction, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001