Mutant X
Folge 2: An die Wand gespielt
44 Min.Ab 12
Als Jesse kurz einem Nervengas ausgesetzt ist, schädigt dies seine Molekularstruktur schwer. Adam kann ihn zwar halbwegs stabilisieren, doch jeder Einsatz könnte ihn weiter auflösen. Das Team muss nun versuchen, Colonel Gaumont ohne Jesse zu stoppen.
