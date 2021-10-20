Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mutant X

Herrscher über Leben und Tod

FilmRiseStaffel 2Folge 5
Herrscher über Leben und Tod

Herrscher über Leben und TodJetzt kostenlos streamen

Mutant X

Folge 5: Herrscher über Leben und Tod

44 Min.Ab 12

Ashlocke lockt Brennan und Shalimar in eine Falle und kann Shalimar unter seine Kontrolle bringen. Dadurch verschafft er sich Zutritt zur Zentrale von Mutant X, welche er zu vernichten droht, sollte er nicht bald ein Heilmittel bekommen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mutant X
FilmRise
Mutant X

Mutant X

Alle 3 Staffeln und Folgen