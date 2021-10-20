Mutant X
Folge 5: Herrscher über Leben und Tod
44 Min.Ab 12
Ashlocke lockt Brennan und Shalimar in eine Falle und kann Shalimar unter seine Kontrolle bringen. Dadurch verschafft er sich Zutritt zur Zentrale von Mutant X, welche er zu vernichten droht, sollte er nicht bald ein Heilmittel bekommen.
Mutant X
Genre:Science Fiction, Action
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001