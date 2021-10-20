Mutant X
Folge 13: Tödliche Geheimnisse
44 Min.Ab 12
Ein ehemaliger Schüler von Adams Exfreundin ist zu einem psychisch kranken Mutanten geworden. Er kann aus seiner Sicherheitsverwahrung entkommen und sucht nun Rache an seiner Lehrerin, weswegen sie Adam bittet, ihr zu helfen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mutant X
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Science Fiction, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001