Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mutant X

Tödliche Geheimnisse

FilmRiseStaffel 2Folge 13
Tödliche Geheimnisse

Tödliche GeheimnisseJetzt kostenlos streamen

Mutant X

Folge 13: Tödliche Geheimnisse

44 Min.Ab 12

Ein ehemaliger Schüler von Adams Exfreundin ist zu einem psychisch kranken Mutanten geworden. Er kann aus seiner Sicherheitsverwahrung entkommen und sucht nun Rache an seiner Lehrerin, weswegen sie Adam bittet, ihr zu helfen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mutant X
FilmRise
Mutant X

Mutant X

Alle 3 Staffeln und Folgen