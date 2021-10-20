Mutant X
Folge 7: Die Welt hinter der Welt
44 Min.Ab 12
Brennan wird vom Blitz getroffen und in eine Paralleldimension geschleudert. Er erwacht in einer unsichtbaren Stadt, die ihre Bewohner mithilfe eines Energiefeldes gefangen hält. Da seine Fähigkeiten nicht funktionieren, hofft er auf seine Freunde.
