Mutant X

Zwischen den Fronten

Staffel 2Folge 6
Zwischen den Fronten

Zwischen den FrontenJetzt kostenlos streamen

Mutant X

Folge 6: Zwischen den Fronten

44 Min.Ab 12

Da ein Flugzeug mit einer von Adams Waffen an Bord in Kasachstan abstürzt, müssen die Mutanten so schnell wie möglich los, um die Waffe zu bergen. Denn sowohl das skrupellose Militär, als auch kasachische Rebellen haben es auf die Waffe abgesehen.

