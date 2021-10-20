Mutant X
Folge 15: Das Attentat
44 Min.Ab 12
Eine Eliteeinheit von Auftragskillern hat es auf Adam abgesehen. Er will Shalimar einschleusen, um die Hintergründe des Auftrages zu erfahren. Doch um ihre Loyalität zu beweisen, lautet ihr erster Auftrag, Adam umzubringen.
