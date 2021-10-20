Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Kronzeuge

FilmRiseStaffel 2Folge 16
Folge 16: Der Kronzeuge

44 Min.Ab 6

Das Team um Mutant X soll einen Kronzeugen bei einer Aussage in einem Prozess beschützen. Als jedoch dessen Freundin entführt wird, will sich der Zeuge ausliefern. Doch Adam hat einen besseren Plan: Er will den Zeugen klonen.

FilmRise
