Mutant X
Folge 21: Begraben im ewigen Eis
44 Min.Ab 12
Eine Freundin von Adam, die ein Archäologenteam leitet, entdeckt ein menschenähnliches Wesen im Eis. Adam und das Team begeben sich somit auf ihr Schiff, um ihr bei der Untersuchung zu helfen, doch das Wesen erwacht plötzlich wieder zum Leben.
Genre:Science Fiction, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Mutant X Productions Ltd. 2001