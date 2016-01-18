Naked Survival XXL
Folge vom 18.01.2016: Episode 1
44 Min.Folge vom 18.01.2016Ab 12
Im Orinoko-Becken im Osten Kolumbiens kann es bis zu 50 Grad heiß werden. Die 12 Kandidaten werden dort in vier Gruppen aufgeteilt in einer 30 Quadratkilometer großen Savanne ausgesetzt. Die riesige Ebene ist von Dschungel umgeben. Im Wald und in den Gewässern tummeln sich gefährliche Raubtiere. Hinzu kommt: Jeder Teilnehmer darf nur ein Survival-Werkzeug mitbringen, plus ein Messer und eine Landkarte. Alles, was die Abenteurer sonst noch zum Überleben brauchen, müssen sie sich in der Wildnis selber beschaffen.
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Genre:im Freien/Outdoor, Abenteuer, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-9: Warner Bros. Discovery, Inc.