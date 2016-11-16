Naked Survival XXL
Folge vom 16.11.2016: Episode 10
45 Min.Folge vom 16.11.2016Ab 12
Phaedra, Alyssa und Tawny haben im Swati-Tal seit fünf Tagen nichts gegessen. Zudem kämpfen die Survival-Kandidatinnen in der Wildnis mit extremer Hitze und Schlaflosigkeit. Das Team ist bereits völlig entkräftet. Die Männergruppe tut sich im afrikanischen Busch ähnlich schwer. Bei der Großwildjagd sind Ryan, Steven und Angel bis dato leer ausgegangen. Deshalb schmieren sich die Überlebens-Experten in dieser Folge mit Schlamm ein, um ihren Körpergeruch zu überdecken. Gut getarnt nehmen die Abenteurer anschließend ein Kudu ins Visier.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:im Freien/Outdoor, Abenteuer, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-9: Warner Bros. Discovery, Inc.