Naked Survival XXL
Folge vom 25.11.2016: Rückblicke
45 Min.Folge vom 25.11.2016Ab 12
Es war die härteste Prüfung ihres Lebens: Zwölf Survival-Experten haben 40 Tage lang im südafrikanischen Busch ums Überleben gekämpft - ohne Kleidung, Proviant und Ausrüstung. Dabei sind die Abenteurer körperlich und mental an ihre Grenzen gestoßen, denn in der Wildnis wurden sie vom Jäger zum Gejagten. Vier Kandidaten mussten krankheitsbedingt aufgeben, weil sie kontaminierte Früchte gegessen hatten - und wie ist es den anderen Gruppenmitgliedern ergangen? In diesem Special berichten die Teilnehmer von ihren Glücksmomenten und Tiefpunkten beim Überlebenskampf. Und bis dato unveröffentlichtes Filmmaterial ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen der Serie.
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Genre:im Freien/Outdoor, Abenteuer, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-9: Warner Bros. Discovery, Inc.