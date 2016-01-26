Naked Survival XXL
Folge vom 26.01.2016: Episode 7
44 Min.Folge vom 26.01.2016Ab 12
Alle gegen einen? Die Nerven der Survival-Profis sind nach über vier Wochen extremer Belastung angespannt. 30 Tage halten die Kandidaten nun schon in der Wildnis aus, zehn haben sie noch vor sich. Dani entwickelt sich in ihrer siebenköpfigen Gruppe immer mehr zur Einzelgängerin. Das nehmen ihr die anderen übel. Während alle gemeinsam auf die Jagd gehen, ruht sich die Notfall-Sanitäterin aus. Dass sie als Vegetarierin sowieso kein Fleisch isst, reicht dem Team nicht als Entschuldigung. Es kommt zum Krisengespräch.
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Genre:im Freien/Outdoor, Abenteuer, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-9: Warner Bros. Discovery, Inc.