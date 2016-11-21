Naked Survival XXL
Folge vom 21.11.2016: Episode 13
45 Min.Folge vom 21.11.2016Ab 12
Die neun verbliebenen Teilnehmer müssen in der Wildnis Afrikas noch 20 Tage durchhalten. Aber den Survival-Kandidaten geht im Swati-Tal die Nahrung aus. Deshalb brechen Steven und Darrin in ein anderes Jagdrevier auf. Das Duo legt sich mit Pfeil und Bogen und einer Speerschleuder in der Nähe einer Tränke auf die Lauer. Aber die Antilopen, auf die es die Abenteurer abgesehen haben, sind am Wasserloch besonders aufmerksam, weil dort auch Löwen herumstreifen. Die Beutetour wird zum Reinfall und die Misserfolge schlagen den Männern aufs Gemüt.
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Genre:im Freien/Outdoor, Abenteuer, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-9: Warner Bros. Discovery, Inc.