Naked Survival XXL
Folge vom 22.01.2016: Episode 5
44 Min.Folge vom 22.01.2016Ab 12
Seit drei Wochen kämpfen sich die zehn verbliebenen Survival-Kandidaten ohne Kleidung, Wasser und Nahrung durch die kolumbianische Wildnis. Hakim schied wegen Dehydrierung aus und Honora hielt der emotionalen Belastung nicht stand. Eva, Laura und Dani haben sich unterdessen mit Chris und Luke zusammengetan. Das Quintett leidet unter Eiweißmangel. Der Körper lagert Proteine in der Gelenkflüssigkeit ein, deshalb fällt den Abenteurern jede Bewegung schwer. Fische auf dem Speiseplan könnten diesbezüglich für Abhilfe sorgen.
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Genre:im Freien/Outdoor, Abenteuer, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-9: Warner Bros. Discovery, Inc.