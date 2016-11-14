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Naked Survival XXL

Ausblicke

DMAXFolge vom 14.11.2016
Ausblicke

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Naked Survival XXL

Folge vom 14.11.2016: Ausblicke

45 Min.Folge vom 14.11.2016Ab 12

Carrie Booze hat ihre Überlebens-Skills bei den US-Marines gelernt und im Dschungel von Kambodscha bereits eine Wildnis-Prüfung erfolgreich gemeistert. Doch in den kommenden 40 Tagen gilt es, diese Leistung noch einmal zu toppen. Denn im afrikanischen Busch steht den Kandidaten von „Naked Survival XXL“ bei brütender Hitze, umgeben von Löwen und Giftschlangen, die Hölle auf Erden bevor. Dieses Special stellt die Protagonisten der neuen Staffel vor und zeigt, auf welche extremen Bedingungen sich die Abenteurer im Vorland der Lebombo-Berge einlassen.

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