Naked Survival XXL
Folge vom 27.01.2016: Episode 8
44 Min.Folge vom 27.01.2016Ab 12
Seit mehr als fünf Wochen kämpfen sich die acht verbliebenen „Naked Survival“-Kandidaten durch die kolumbianische Wildnis. Dabei haben sie im Schnitt täglich kaum mehr als 200 Kalorien zu sich genommen. Die Gruppe ist mit ihren Kräften völlig am Ende. Doch um die Challenge zu meistern, müssen die Abenteurer noch drei weitere Tage durchhalten. Andernfalls haben sie sich völlig umsonst gequält. Und mehr noch: Am Ende wartet auf die Überlebens-Experten eine letzte große Herausforderung.
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Genre:im Freien/Outdoor, Abenteuer, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-9: Warner Bros. Discovery, Inc.