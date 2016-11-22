Naked Survival XXL
Folge vom 22.11.2016: Episode 14
45 Min.Folge vom 22.11.2016Ab 12
Im Swati-Tal macht sich Verzweiflung breit. Die Survival-Kandidaten sind ausgelaugt und frustriert. Darunter leidet auch die Gruppendynamik. Zwischen den Teilnehmern der Challenge kommt es wegen Nichtigkeiten immer wieder zum Streit. Das will sich Ryan nicht länger antun. Der Abenteurer bricht auf eigene Faust in die afrikanische Wildnis auf. Und Tawney kippt nach einem Schwindelanfall einfach um. Die alleinerziehende Mutter ist zu schwach, um weiterzukämpfen. So könnte es gepeinigt von Hunger und Hitze sehr bald auch dem Rest der Truppe ergehen.
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Genre:im Freien/Outdoor, Abenteuer, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-9: Warner Bros. Discovery, Inc.