Naked Survival XXL
Folge vom 24.11.2016: Episode 16
44 Min.Folge vom 24.11.2016Ab 12
Nach dreißig Tagen sind von ursprünglich zwölf Teilnehmern nur noch fünf im Rennen. Ryan, Phaedra und Kim wurden mit Tierfäkalien kontaminierte Früchte zum Verhängnis. Sie mussten die Challenge in der afrikanischen Wildnis wegen heftiger Magenbeschwerden beenden. Und Jake ist auch noch nicht über den Berg. Der Abenteurer leidet unter starken Schmerzen und wird von den Ärzten regelmäßig untersucht. Hält er gemeinsam mit den anderen Survival-Kandidaten noch eine Woche durch? Beim Endspurt steht der Gruppe eine vier Kilometer lange Wanderung bevor.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:im Freien/Outdoor, Abenteuer, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-9: Warner Bros. Discovery, Inc.