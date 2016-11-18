Naked Survival XXL
Folge vom 18.11.2016: Episode 12
44 Min.Folge vom 18.11.2016Ab 12
Seit 17 Tagen kämpfen sich die Survival-Experten ohne Kleidung und Ausrüstung durch den afrikanischen Busch und drei Kandidaten sind bereits ausgeschieden. Deshalb schließen sich im Swati-Tal zwei Teams zusammen: Kim, Darrin, Phaedra, Alyssa und Jake werden dort von nun an gemeinsam ums Überleben kämpfen, denn in der Gruppe können sie sich besser vor Raubtieren schützen. Doch der Plan bringt nicht nur Vorteile mit sich. Zu fünft brauchen die Abenteurer nämlich wesentlich mehr Ressourcen. Und die sind in der Savanne rar gesät.
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Genre:im Freien/Outdoor, Abenteuer, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-9: Warner Bros. Discovery, Inc.