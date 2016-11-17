Naked Survival XXL
Folge vom 17.11.2016: Episode 11
45 Min.Folge vom 17.11.2016Ab 12
Kim plagt sich in der Wildnis mit Kopfschmerzen und Übelkeit herum. Offenbar hat sich die 24-Jährige im afrikanischen Busch mit Krankheitserregern infiziert. Ohne ausreichende Eiweißversorgung wird ihr Immunsystem von Tag zu schwächer, deshalb muss Kims Partner Darrin im Tsonga-Tal dringend Nahrung auftreiben. Doch das ist komplett auf sich allein gestellt leichter gesagt als getan. Aussteiger Ryan überrascht die Mitglieder seines Teams unterdessen mit einem frisch erlegten Waran. Den Festbraten lassen sich die Männer genüsslich am Lagerfeuer schmecken.
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Genre:im Freien/Outdoor, Abenteuer, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-9: Warner Bros. Discovery, Inc.