Naked Survival XXL
Folge vom 21.01.2016: Episode 4
45 Min.Folge vom 21.01.2016Ab 12
Chris und Luke wandern auf der Suche nach Nahrung durch die kolumbianische Savanne. Unterwegs stoßen die beiden Abenteurer auf Mango-Bäume. Viel Vitamin C, wichtige Elektrolyte und Zucker: Die Survival-Profis können ihr Glück kaum fassen. Doch die leckeren Früchte haben ihren Preis, denn im Geäst tummeln sich Blattschneiderameisen. Die kleinen Insekten können mit ihren Mundwerkzeugen empfindlich zubeißen. Eva, Dani und Laura ernähren sich derweil ganz in der Nähe seit 14 Tagen von Eidechsen und kleinen Fischen.
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Genre:im Freien/Outdoor, Abenteuer, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-9: Warner Bros. Discovery, Inc.