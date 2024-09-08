Staffel 14Folge 8vom 08.09.2024
Naruto: Shippuden
Folge 8: Geister der Vergangenheit
23 Min.Folge vom 08.09.2024Ab 12
Die 100.000 Zetsus stiften Verwirrung und Chaos auf dem Schlachtfeld, was Kabuto ausnutzt. Er reanimiert die Sound Four, doch Shikamaru und Choji stellen sich ihnen in den Weg. Es sieht gut aus für die Shinobi, sie scheinen viel stärker zu sein.
