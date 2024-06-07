Staffel 21Folge 19vom 07.06.2024
Die letzte MissionJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 19: Die letzte Mission
23 Min.Folge vom 07.06.2024Ab 12
Diesmal sind Kiba und Shino verzweifelt auf der Suche nach einem passenden Geschenk für Hinata und Naruto. Sie lassen ihrer Kreativität freien Lauf. Dabei denken sie sich etwas Besonderes für Narutos Junggesellenabschied aus.
Weitere Folgen in Staffel 21
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media