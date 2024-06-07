Zum Inhalt springenBarrierefrei
NarutoStaffel 21Folge 19vom 07.06.2024
Die letzte Mission

23 Min.Folge vom 07.06.2024Ab 12

Diesmal sind Kiba und Shino verzweifelt auf der Suche nach einem passenden Geschenk für Hinata und Naruto. Sie lassen ihrer Kreativität freien Lauf. Dabei denken sie sich etwas Besonderes für Narutos Junggesellenabschied aus.

