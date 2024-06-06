Staffel 21Folge 14vom 06.06.2024
MorgendämmerungJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 14: Morgendämmerung
22 Min.Folge vom 06.06.2024Ab 12
Gengo ist verschwunden, doch die Shinobi können sich nicht eigenhändig aus seinem Jutsu-Bann lösen. Sie kämpfen um ihr Überleben. Unterdessen macht Shikamaru jedoch Gengo ausfindig und muss sich diesem nun allein stellen.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media