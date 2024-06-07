Staffel 21Folge 20vom 07.06.2024
Das Ende der geheimen MissionJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 20: Das Ende der geheimen Mission
23 Min.Folge vom 07.06.2024Ab 12
Kakashi versucht, die Lösung für sein Problem zu finden: Alle Mitglieder seiner Gruppe sind mit der Hochzeit beschäftigt. Die Qualität der Geschenke ist ausschlaggebend für die Auswahl, wer an der Feier teilnimmt und wer das Dorf beschützt.
Weitere Folgen in Staffel 21
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media