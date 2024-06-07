Zum Inhalt springenBarrierefrei
NarutoStaffel 21Folge 20vom 07.06.2024
Das Ende der geheimen Mission

Folge 20: Das Ende der geheimen Mission

23 Min.Folge vom 07.06.2024Ab 12

Kakashi versucht, die Lösung für sein Problem zu finden: Alle Mitglieder seiner Gruppe sind mit der Hochzeit beschäftigt. Die Qualität der Geschenke ist ausschlaggebend für die Auswahl, wer an der Feier teilnimmt und wer das Dorf beschützt.

