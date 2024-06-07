Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 21Folge 18vom 07.06.2024
Das Geschenk des Kazekage

Das Geschenk des Kazekage

Folge 18: Das Geschenk des Kazekage

23 Min.Folge vom 07.06.2024Ab 12

Kazekage ist der Letzte, der noch immer kein Geschenk für Naruto und Hinata gefunden hat. Er verfolgt eine Führung durch das Dorf. Dabei realisiert er, dass ein persönliches Geschenk wertvoller ist als etwas Materielles.

