Staffel 21Folge 18vom 07.06.2024
Das Geschenk des KazekageJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 18: Das Geschenk des Kazekage
23 Min.Folge vom 07.06.2024Ab 12
Kazekage ist der Letzte, der noch immer kein Geschenk für Naruto und Hinata gefunden hat. Er verfolgt eine Führung durch das Dorf. Dabei realisiert er, dass ein persönliches Geschenk wertvoller ist als etwas Materielles.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media