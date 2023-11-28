Staffel 9Folge 19vom 28.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 19: Eine innige Verbindung
21 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 12
Ein erneuter Rückblick: Kakashi, Sakura, Sasuke und Naruto sollen eine gestohlene Statue aufspüren und zurückbringen. Doch Sakura wird als Geisel genommen und Sasuke und Naruto kleben an den Händen zusammen und müssen als Team arbeiten.
Weitere Folgen in Staffel 9
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media