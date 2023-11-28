Staffel 9Folge 20vom 28.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 20: Shikamaru, der große Taktiker
21 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 12
Ein Rückblick: Die Enkelin eines Dorfältesten wird entführt, nachdem die Ernte gestohlen wurde. Asumas und Kakashis Teams sollen die Enkelin retten, doch das Versteck zu finden, ist sehr schwierig.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media