Naruto: Shippuden

Staffel 9Folge 21vom 28.11.2023
Eine hartnäckige Verehrerin

Naruto: Shippuden

Folge 21: Eine hartnäckige Verehrerin

21 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 12

Ein Rückblick: Noha bittet Tsunade um Geleitschutz für einen Auftrag und wünscht sich, dass Sasuke sie begleitet. Doch der ist auf einer anderen Mission und so müssen Sakura und Naruto die Mission übernehmen.

Naruto: Shippuden
Naruto

Naruto: Shippuden

