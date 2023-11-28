Staffel 9Folge 21vom 28.11.2023
Folge 21: Eine hartnäckige Verehrerin
21 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 12
Ein Rückblick: Noha bittet Tsunade um Geleitschutz für einen Auftrag und wünscht sich, dass Sasuke sie begleitet. Doch der ist auf einer anderen Mission und so müssen Sakura und Naruto die Mission übernehmen.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media