Staffel 11Folge 7vom 02.05.2024
Kämpfe, Rock Lee, kämpfe!
Naruto: Shippuden
Folge 7: Kämpfe, Rock Lee, kämpfe!
22 Min.Folge vom 02.05.2024Ab 12
Rock Lee denkt an seine Ausbildung zurück. Guy hatte ihn einmal zu einem Essen eingeladen, da Lee ein besonderes Jutsu erlernt hatte. Sie feiern so ausgelassen, dass sie schon bald betrunken sind und sich an nichts mehr erinnern können.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media