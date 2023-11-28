Staffel 9Folge 12vom 28.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 12: Gen-Jutsu für Anfänger - Teil 1
21 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 12
Ein Rückblick: Naruto wird von Jiraiya trainiert und soll lernen, wie er ein Gen-Jutsu lösen kann. Sasuke ist ein Meister des Gen-Jutsu und Naruto sollte sich dagegen wehren können, sollte er seinem Freund jemals gegenüber stehen. Jiraiya und Naruto besuchen deshalb ein Dorf, das unter einem besonderen Magnetfeld und dadurch unter einem dauerhaften Gen-Jutsu steht.
