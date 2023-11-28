Staffel 9Folge 16vom 28.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 16: Kakashis Liebeslied
21 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 12
Harare möchte Konoha mit Musik und Tanz entspannen und unterhalten. Doch sie wird wegen Spionage festgenommen, da sie für ihr Dorf Kagi-Gakure Informationen über Konoha sammelt. Doch man findet keine Beweise.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media