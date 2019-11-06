Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Plötzlich Papa - Einspruch abgelehnt!
Folge 11: Rente tief, Hände hoch
Alex und Thomsen werden Zeuge eines bewaffneten Überfalls auf einen Geldtransporter. Die Täter werden gefasst. Einer von ihnen ist ausgerechnet Thomsens 86-jähriger Opa, ein verarmter Lebemann, der aus purer Verzweiflung gehandelt hat. Widerwillig erklärt sich Alex bereit, Thomsens Opa als Pflichtverteidiger zu vertreten. Die Begegnung mit ihm verunsichert Alex: Das Leben des alten Mannes weist verblüffende Übereinstimmungen mit seiner eigenen Biographie auf. Vor seinem tiefen Fall war Thomsens Opa ebenfalls erfolgreicher Anwalt. Könnte Alex ein sozialer Abstieg wie Thomsens Opa widerfahren? Alex durchläuft eine Mini-Krise ... Rechte: Sat.1
