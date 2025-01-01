Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1202
Folge 1202: Zwei ungleiche Schwestern

46 Min.Ab 12

Der Unternehmer Horst Blomberg übergab seine Schokoladenfabrik vor einigen Jahren seinen beiden Töchtern Eva und Carmen. Seitdem ist Eva Geschäftsführerin der Fabrik und Carmen ließ sich damals auszahlen und verprasste in den darauffolgenden Jahren das ganze Geld. Nun forderte Carmen von ihrer Schwester weitere 100.000 Euro. Als diese sich weigerte zu zahlen, soll Carmen versucht haben Eva zu töten...

