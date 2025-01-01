Zum Inhalt springenBarrierefrei
Intrigante Schwiegermutter

SAT.1 Staffel 7 Folge 1206
Folge 1206: Intrigante Schwiegermutter

45 Min.Ab 12

Die von ihrem Ehemann getrennt lebende Britta soll ihre Schwiegermutter Marianne schwer verletzt haben. Zwischen den beiden Frauen soll es zu einem heftigen Streit gekommen sein, weil sich Britta angeblich geweigert hat, ihre Schulden bei Marianne zu begleichen. Wollte die Angeklagte das Geld unter keinen Umständen zurückzahlen oder belastet Marianne ihre Schwiegertochter zu Unrecht, weil sie nicht damit klarkommt, dass Britta ihren Sohn verlassen hat?

