Richter Alexander Hold
Folge 1213: Tödlicher Internetchat
46 Min.Ab 12
Wollte Jens den Ehemann seiner Geliebten Margret wirklich töten, indem er die Bremsschläuche an dessen Wagen zerschnitt? Allerdings stieg nicht Margrets Mann Rolf, sondern ihre Schwester Karola in das manipulierte Auto und erlitt damit einen schweren Unfall, den sie nur knapp überlebte.
