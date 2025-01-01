Richter Alexander Hold
Folge 1215: Die Liebe siegt immer
45 Min.Ab 12
Die Türkin Meral soll ihren Chef, der gleichzeitig auch der Vater ihres Freundes Daniel ist, in einen LKW eingesperrt und ihm 10.000 Euro gestohlen haben. Der Unternehmer wollte Meral eigentlich das Geld dafür bezahlen, dass sie die Finger von seinem Sohn lässt, doch sie ließ sich nicht auf den Deal ein. Hat sie das Geld später trotzdem genommen, um mit Daniel endlich abhauen zu können?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1