Richter Alexander Hold
Folge 1205: Elvis lebt
46 Min.Ab 12
Die Angeklagte Sonja, die schon seit Jahren eine Beziehung mit dem Hotelier Markus führt, merkte, dass er immer noch mit seiner Frau Karin verheiratet war, die die letzten fünf Jahre spurlos im Ausland verschwunden war. Kurz vor der Tat aber war Karin plötzlich zurückgekehrt, um die Beziehung zu ihrem Mann wieder aufzunehmen. Hat Sonja sie deshalb erstochen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1