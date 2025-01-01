Richter Alexander Hold
Folge 1203: Die neue Identität
45 Min.Ab 12
Der Auftragskiller André soll die Hausfrau und Mutter Jasmin in ihrem Haus erschossen haben. Obwohl Jasmin, nachdem sie als Kronzeugin gegen ein Drogenkartell ausgesagt hat, im Zeugenschutzprogramm lebte, konnte er sie ausfindig machen. Wollte sich einer der Männer, die sie damals ins Gefängnis brachte, an Jasmin rächen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1