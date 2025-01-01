Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der bestohlene Tote

SAT.1Staffel 7Folge 1204
Folge 1204: Der bestohlene Tote

45 Min.Ab 12

Die Studentin Kerstin soll ihren vermögenden Ziehvater Werner nach einem Asthmaanfall tot aufgefunden und ihm bei der Gelegenheit Bargeld, Schmuck und die Uhr gestohlen haben. Hatte sie Angst im Testament leer auszugehen, da sie rein rechtlich nicht zur Familie gehörte? Oder ist Werners mehr als 35 Jahre jüngere Lebensgefährtin die Täterin?

