Richter Alexander Hold
Folge 1218: Drogen-Teddy
45 Min.Ab 12
Jana ist angeklagt, einen Bausparvertrag im Wert von 10.000 Euro aufgelöst zu haben, um damit nach Thailand zu reisen und dort ein halbes Kilo Heroin zu kaufen, das sie dann mit zurück nach Deutschland nehmen wollte. Das Rauschgift wurde bei ihrer Einreise vom Zoll im Lieblingsstofftier ihrer Tochter gefunden ...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1