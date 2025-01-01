Richter Alexander Hold
Folge 1216: Aschenputtel
46 Min.Ab 12
Anna ist angeklagt, ihrer Schwester Caroline einen Streich gespielt zu haben, bei dem sich Caroline unter anderem einen Arm gebrochen hat und deshalb nicht an einem wichtigen Reitturnier teilnehmen konnte. Hatte Anna die ewigen Schikanen und Demütigungen von der verwöhnten Caroline satt?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1