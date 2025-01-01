Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Sex tötet!

SAT.1Staffel 7Folge 1212
Sex tötet!

Sex tötet!Jetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1212: Sex tötet!

46 Min.Ab 12

Die alleinerziehende Mutter Nicole fand im Müll einen positiven Schwangerschaftstest ihrer erst 15-jährigen Tochter. Da sie für die Schwangerschaft ihre ehemals beste Freundin Katja verantwortlich machte, die ihre Tochter verkuppelte und dem jungen Pärchen für die erste gemeinsame Nacht ihre Wohnung zur Verfügung stellte, soll Nicole Katja mit einem Eishockeyschläger verprügelt haben.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen