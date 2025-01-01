Richter Alexander Hold
Folge 1214: Geheimnis unter Freunden
45 Min.Ab 12
Die Schülerin Valerie soll ihre Freundin Nora auf die U-Bahngleise gestoßen haben. Glücklicherweise konnte Nora in letzter Sekunde von Fabian, dem Ex-Freund der Angeklagten, gerettet werden. Wollte die Angeklagte ihre Freundin tatsächlich töten, weil diese den ganzen Abend mit Fabian geflirtet hat?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1